Notfallseminar bei der SKG Zell

Zell. Jede Minute stirbt in Deutschland ein Mensch an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und alle neun Minuten stirbt ein Mensch in Folge eines Schlaganfalls. Vor allem, weil die Symptome nicht richtig erkannt, die Situation oft verharmlost und die notwendigen Maßnahmen nicht rechtzeitig ergriffen werden. Jeden kann es treffen und dann ist schnelles Handeln überlebenswichtig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Symptome erkennen

In einem Seminar der SKG Zell lernen die Teilnehmer, Symptome zu erkennen, sie zu beurteilen und was im Falle eines Falles zu tun ist. Wegen der hohen Nachfrage konnte die SKG einen Zusatztermin vereinbaren. Es sind noch wenige Plätze frei.

Dozentin ist Heike Schlegel. Sie ist Ausbilderin beim DRK mit umfangreichen Erfahrungen auf Notarzt- und Rettungswagen. Termin ist Sonntag (29.) von 9 bis 12 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Zell, Auf der Mauer 5. Parkplätze sind direkt vor dem Haus. Der Kosten belaufen sich auf 30 Euro.

Nähere Auskünfte und Anmeldung unter Mail Kinder-Jugend-SKG@web.de oder Sabrina Machu, Telefon 06251/854358. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Weitere Infos auf der Homepage www.skg-zell.de