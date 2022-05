Not-Gottes-Fest an Christi Himmelfahrt

Auerbach. Die katholische Pfarrei Heilig Kreuz und die evangelische Kirchengemeinde Auerbach laden an Christi Himmelfahrt, 26. Mai, zum ökumenischen Gottesdienst an der Not-Gottes-Kapelle im Auerbacher Schlosswald ein. Beginn ist um 11 Uhr. In diesem Jahr hält die Predigt Pfarrer Christian Stamm.

Musikalisch gestaltet wird das Not-Gottes-Fest vom Evangelischen Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Bensheim-Auerbach. Im Anschluss laden die Gemeinden zur gemeinsamen Begegnung rund um die Kapelle ein.

Für Getränke und Imbiss ist gesorgt. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche (Weserstraße) statt. red

