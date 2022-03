Nordic Walking in der Fastenzeit

Bensheim. Der Pfarreienverbund Bensheim lädt während der Fastenzeit dreimal zum Nordic Walking ein, um Ostern im buchstäblichen Sinne entgegenzugehen.

Am Freitag, 25. März, 17 Uhr, am Samstag, 2. April, 15 Uhr, und am Freitag, 8. April, 17 Uhr, können die Teilnehmer erfahren, dass Meditieren auch im Gehen möglich ist. Elemente dieser Treffen sind eine kleine Körperübung und ein kurzer Text am Anfang, im Gehen auch mal Schweigen oder Austausch, am Ende ein kurzes Gebet. Der Rundweg ist sechs Kilometer lang, wofür insgesamt eineinhalb Stunden angesetzt sind. Treffpunkt ist der Parkplatz am Schwanheimer Sportplatz.

Hans-Peter Kohl, der früher als Pastoralreferent im Pfarreienverbund tätig war, wird die Treffen gestalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red

