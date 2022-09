Norbert Koller geht ins Marktplatz-Preisgericht

Bensheim. Zu ihrer nächsten Video-Konferenz trifft sich die BfB-Fraktion am Dienstag (4.) um 18 Uhr. Im Mittelpunkt steht die Vorbereitung der Stadtverordnetenversammlung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für das Preisgericht zum Ideenwettbewerb Marktplatz entsendet die Fraktion den Architekten und Stadtverordneten Norbert Koller. „Wir legen bei dem Wettbewerb Wert darauf, dass alle drei Varianten bei der Ausschreibung gleichberechtigt berücksichtigt werden. Die eingehenden Vorschläge müssen nach unserer Vorstellung auf einer Bürgerinformationsveranstaltung vorgestellt werden, bevor die kommunalen Gremien abschließend entscheiden“, erklärt Koller.

Nach dem Ortstermin im Felsbergwald spricht die BfB über das weitere Vorgehen zum Angebot des Wildnisprojekts der Wohllebens Waldakademie. Der Wald wird für 50 Jahre an das Waldschutzprojekt verpachtet, das heißt, er wird zur Regeneration aus der Nutzung genommen. Die Stadt erhält eine Pacht und werde somit für den Ausfall der Holznutzung entschädigt. Danach könne sie wieder über den Wald verfügen. „Wir beraten über offene Punkte und unser weiteres Vorgehen“, so Ulrike Vogt-Saggau an.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ortstermin Bensheimer Ortstermin im Felsbergwald Mehr erfahren Bensheim BfB-Ortstermin im Felsenmeerwald Mehr erfahren Ukraine-Krieg Nach scharfer Kritik: AfD-Politiker brechen Donbass-Reise ab Mehr erfahren

Wie haben sich die letzten drei bis vier trockenen Jahre auf den Grundwasserspiegel in der Region ausgewirkt? Auch darüber soll in der Fraktionssitzung gesprochen werden, ebenso wie über einen Informationstermin beim Wasserverband Riedgruppe-Ost. red