Norbert Bauer sagt Servus

Bensheim. Nach 50 Jahren ununterbrochener Mandatsausübung ist der bisherige ehrenamtliche Stadtrat Norbert Bauer mit Ablauf der vorigen Wahlzeit im Mai dieses Jahres in den kommunalpolitischen Ruhestand getreten. Auf eigenen Wunsch, wohlgemerkt, schreibt die Bensheimer SPD.

AdUnit urban-intext1

Allzu gerne hätten die Sozialdemokraten den 71-jährigen pensionierten Pädagogen weiter aktiv in ihren Reihen gesehen. So nutzte die Stadtverordnetenfraktion ihre jüngste Klausurtagung für eine würdige Verabschiedung. Fraktionschefin Eva Middleton dankte Bauer unter großem Beifall für dessen beispielhaftes Engagement in all den Jahren. Mit Norbert gehe ein Lotse von Bord, der große Spuren hinterlasse.

Norbert Bauer, ein politisches Urgestein der Bensheimer SPD, zog erstmals im Jahre 1972 in die Stadtverordnetenversammlung ein. Insgesamt gehörte er dem obersten Beschlussorgan, mit einer Unterbrechung, über 25 Jahre an und hatte dabei viele Jahre den Fraktionsvorsitz inne. In dieser Zeit arbeitete er in zahlreichen Ausschüssen, Kommissionen und Verbänden engagiert mit; so saß er beispielsweise ein 25 Jahre im Aufsichtsrat der GGEW. Von 1993 bis 1997 sowie ab 2011 vertrat er die Farben der SPD mit großem Sachverstand im Magistrat. Zehn Jahre lang gehörte er der Gesellschafterversammlung der MEGB an. Aber auch über die Stadtgrenzen hinaus war Norbert Bauer politisch aktiv. Von 1989 bis 2011 hatte er als Mitglied des Bergsträßer Kreistages neben zahlreichen weiteren Funktionen viele Jahre des Vorsitz des Infrastrukturausschusses inne. Die Stadt Bensheim verlieh Bauer bereits im Jahre 2001 die Ehrenbezeichnung eines Stadtältesten. Darüberhinaus wurde er 2007 mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet.

Bei der Überreichung des obligatorischen „Körbchens“ durch Fraktionsvorsitzende Eva Middleton kam dann doch etwas Wehmut in der Runde auf. red

AdUnit urban-intext2