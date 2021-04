Noch kein Badespaß in Sicht

Bensheim. Wenn die Temperaturen langsam steigen, die Sonne nach draußen lockt und die dicken Jacken in den Schrank verbannt werden, dann ist in der Regel die Freibadsaison nicht mehr fern. Normalerweise würden am 1. Mai in Bensheim der Freibad-Bereich des Basinus-Bads sowie der Badesee ihre Tore für Besucher öffnen. Doch normal ist in Jahr zwei der Corona-Pandemie leider noch nichts. Schwimmbäder und Seen müssen, ähnlich wie alle anderen Einrichtungen, in denen viele Menschen zusammenkommen, weiter geschlossen bleiben.

Wann sich das ändern wird, ist derzeit nur schwer vorhersehbar. Trotz der schwierigen Ausgangslage und fehlender Perspektiven bereitet sich die GGEW AG als Betreiber von Badesee und Basinus-Bad auf eine mögliche Öffnung vor. „Die Vorbereitungen laufen bereits und sind bis Anfang Mai abgeschlossen“, teilt der Energieversorger auf Anfrage dieser Zeitung mit. Da damit zu rechnen ist, dass anfangs für die Bäder nur eine begrenzte Besucherzahl zugelassen ist, muss sich der Betreiber auch wieder über Einlasssysteme Gedanken machen. Im vergangenen Jahr gab es auf der Homepage eine „Ampel“, die darüber Auskunft gab, wie viele Besucher aktuell im Bad waren. Bei „Grün“ gab es noch Kapazitäten, bei „Rot“ war die Obergrenze von 1500 Besuchern erreicht. Trotz dieses Systems kam es vor allem an den Wochenenden am Badesee immer wieder zu längeren Warteschlangen und -zeiten.

Derzeit werde noch geprüft, welches System in diesem Jahr genutzt werden soll, heißt es von Seiten der GGEW. „Die Ampelanlage ist momentan weiterhin die Hauptoption. Getestet wird aber auch eine alternative Variante als Zugangssystem.“ Außerdem bleibe abzuwarten, was über die Verordnungen des Landes als Vorgabe definiert werde.

Erhebliche finanzielle Einbußen

Für die GGEW AG bedeutet die andauernde Schließung der Bäder – das Hallenbad ist bereits seit Ende des letzten Jahres geschlossen – erhebliche finanzielle Einbußen. Der komplette Wegfall der Erlöse könne durch Kosteneinsparungen, etwa Personal- und Energiekosten, nur zum Teil kompensiert werden, erläutert der Betreiber. „Per Saldo wirkt sich die Corona-Pandemie folglich negativ auf die finanzielle Situation aus. Auch eine Teilöffnung mit reduzierten Besucherzahlen würde an dieser Situation grundsätzlich nichts ändern.“ Auf die Höhe des vertraglich festgelegten pauschalen Verlustausgleichs, den die GGEW von der Stadt Bensheim erhält, habe dies jedoch keinen Einfluss.

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 zählte das Basinus-Bad insgesamt 334 000 Besucher. Im Corona-Jahr 2020 waren es nur 120 000. Und im laufenden Jahr sind bereits vier Monate ohne einen zahlenden Badegast verstrichen.

Nicht ganz so gravierend ist der Unterschied beim Badesee. Dort wirkt sich die Witterung stärker aus – und 2019 gab es keinen Rekordsommer. Damals kamen 78 000 Besucher an den See, im vergangenen Jahr waren es immerhin – trotz Corona – 70 000. Das waren aber dennoch 30 000 Besucher weniger als im Rekordjahr 2018 mit erstmals über 100 000 Badegästen am See in einer Saison.

2020 konnten Basinus-Bad und Badesee – bei geringen Infektionszahlen – Ende Juni ihre Tore unter Beachtung strenger Hygieneregeln öffnen. Wann es dieses Jahr so weit sein wird, darüber möchte die GGEW nicht spekulieren. „Die Entscheidung zur Öffnung der Bäder liegt bei der Landesregierung und hängt vom Infektionsgeschehen ab“, heißt es dazu nüchtern. cim

