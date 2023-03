Noch Karten für „Aufmarschieren“

Bensheim. In Koproduktion mit Theaterland Steiermark und dem Forum Stadtpark ist das Performance-Kollektiv „Das Planetenparty Prinzip“ zu Gast im Parktheater Bensheim. Das aus Graz und Wien kommende Ensemble tritt am heutigen Mittwoch (22.) um 19.30 Uhr im Rahmen der Woche junger Schauspielerinnen und Schauspieler auf. Eine Einführung in das Stück gibt es um 19 Uhr.

In der Uraufführung „Aufmarschieren – Bürgerkriegstrilogie Teil III“ geht es um die Themen Neofaschismus, moderner Rechtsextremismus, Opportunismus und Mitläufertum. Im dritten Teil der „Bürgerkriegstrilogie“ widmet sich „Aufmarschieren“ der Anziehung des Gleichschritts und der Psychologie des Marsches. Vier Protagonistinnen, die sich ganz einem System verschrieben haben und bereit sind, sich bis zur Selbstaufgabe unterzuordnen, trainieren, salutieren und marschieren.

Durch die Reduktion auf die Form des Gleichschritts sucht die Inszenierung die Faszination des Marsches zu ergründen und wirft einen Blick auf den Glauben der „kleinen Frau“, die als einzelnes Rädchen im System nach ihrem eigenen bisschen Wahrheit sucht.

Tickets an der Abendkasse

Die Vorstellung dauert 60 Minuten, es gibt keine Pause. Eintrittskarten sind in Bensheim erhältlich bei der Tourist-Information (Hauptstraße 53, Telefon 06251/8696101), im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers (Rodensteinstraße 6, Telefon 06251/100816) und an der Abendkasse.

Überregional können Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter reservix.de erworben werden. red

Info: Weitere Informationen: www.wojuschau.de