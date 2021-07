Noch freie Plätze im KjG-Zeltlager

Bensheim. „Zurück in die Zukunft – zurück ins Zeltlager!“ Das Zeltlager der KjG Sankt Georg Bensheim findet im Jahr 2021 unter dem Motto statt, das ursprünglich schon im letzten Jahr auf der Tagesordnung stand und pandemiebedingt vertagt werden musste.

Zurück ins Zeltlager bedeutet unter coronagerechten Rahmenbedingungen eine reduzierte Anzahl an „Zeitreisenden“, Hygieneregeln und regelmäßige Tests, aber auch endlich wieder ein gemeinsames Sitzen am Lagerfeuer und Abenteuer an der frischen Luft.

Vom 19. bis 26. August

Das Zeltlager findet vom 19. bis 26. August im Odenwald statt. Infos zur Anmeldung gibt es auf der Homepage www.kjg-bensheim.de oder direkt unter zeltlager2021@kjg-bensheim.de , denn noch sind in der Zeitmaschine Plätze für junge Entdecker und Entdeckerinnen – im Alter von 8 bis 14 Jahren und unabhängig der Konfession – frei, heißt es in der Ankündigung. red