Bensheim. Das Ensemble „Theaterlust“ ist mit dem Stück „Noch einen Augenblick“ – eine Komödie von Fabrice Roger Lacan (Deutsch von Wolfgang Kirchner) – am Mittwoch, 28. September, um 20 Uhr zu Gast im Parktheater Bensheim. Die gefühlvolle, romantische, aber auch groteske Komödie handelt von Trauer, Neubeginn und der großen Liebe, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtkultur. Im Mittelpunkt steht Suzanne, eine Frau, die von drei Männern umworben wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Inhalt: Suzanne und ihren Mann Julien verbindet eine innige Beziehung, privat und beruflich. Sie, eine gefeierte Schauspielerin in den besten Jahren und er ein erfolgreicher Regisseur auf dem Zenit seines Schaffens. Eine nahezu perfekte Ehe, über viele Jahre. Aber eben nicht ganz perfekt. Julien ist nämlich tot. Ein schwerer Autounfall hat die beiden Liebenden auseinandergerissen. Davon ist aber erst mal gar nichts zu spüren. Julien ist nämlich da, und wie! Ständig ist er um sie herum. So als wäre nichts geschehen.

Und so könnte es aus seiner Sicht auch weitergehen, bis in alle Ewigkeit. Wäre da nicht Simon, Suzannes studentischer Untermieter mit seinen liebestollen Avancen. Obwohl sie seine Mutter sein könnte, will er unbedingt mit Suzanne ins Bett, sie heiraten oder sich für sie umbringen. Eintrittskarten sind erhältlich bei der Tourist-Info, Telefon 06251/8696101, im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers, Telefon 06251/100816, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter reservix.de. red