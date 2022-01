Zwischen Ende März und Mitte Mai ist es wieder so weit: Die Schwalben kehren aus ihren Winterquartieren im sonnigen Süden zurück und läuten mit ihrem fröhlichen Gesang in Deutschland den Frühling ein. Damit die Vögel nach ihrer Rückkehr ausreichend geeignete Nistmöglichkeiten vorfinden, werden die Mitarbeiter des KMB-Bauhofservice mehrere Nistplätze auf dem Bauhofgelände am Röderweg in

...