Nistkästen und Wildblumen beim Tennisclub

Bensheim. Als der Hessische Tennisverband vor einigen Monaten seine Initiative „HTV – Der grüne Verband“ startete, war dies der Anlass für den Tennisclub Bensheim, eigene Ideen zum Schutz und Erhalt der Umwelt, die schon länger diskutiert wurden, in konkrete Projekte umzusetzen.

Den Anfang machte im März eine ausführliche Begehung der weitläufigen Vereinsanlage am Berliner Ring zusammen mit einem Vertreter des Nabu Bensheim, um festzulegen, an welchen Stellen mit welchen Pflanzen die heimische Flora und Fauna unterstützt werden kann. Dabei kam eine Liste von Standorten und Pflanzen zusammen, die nach und nach in die Anlage integriert werden, mit dem Ziel, Vögeln, Bienen und Insekten ein Zuhause zu bieten. In einer weiteren Aktion im April übergab der Nabu vier Nistkästen für Meisen und Stare an die Tennisjugend des TCB, für die dann auch ohne Probleme direkt die passenden Bäume zum Aufhängen gefunden wurden. Ein weiteres Projekt, das noch im April umgesetzt wurde, ist die Anlage einer Wildblumenwiese durch die TCB-Jugend auf der Anlage, für welche dann einzelne Teams die Patenschaft für die Pflege übernehmen werden.

Ab dem 15. Mai wird zudem der Weg der Jugend zum Club mit dem Fahrrad gefördert. Jedes Kind, das sich an der für fünf Monate geplanten Aktion beteiligt, kann sich über ein Bonusheft kleine Preise sichern und bei einer Abschlussverlosung mit etwas Glück auch einen großen Preis.

Vorstand und Mitglieder sind sich einig, dass der Tennisclub Bensheim mit seiner großen Anlage ideale Möglichkeiten bietet, etwas zum Erhalt und Schutz der Umwelt beizutragen. Die Einbindung der Tennisjugend in vielfältiger Weise ist dabei ein besonderes Anliegen. Zum einen entspricht dies dem Wunsch vieler Jugendlicher, sich stärker beim Thema Umwelt einzubringen.

Zum anderen bieten derartige Projekte eine gute Möglichkeit, die Identifikation mit dem Club über das rein Sportliche hinaus zu stärken. red