Nikolausfeier des OWK

Bensheim. Der Odenwaldklub Bensheim veranstaltet am 5. Dezember im Dorfgemeinschaftshaus in Gronau um 15 Uhr eine Nikolausfeier. Ein kleines Rahmenprogramm stimmt die Mitglieder und die geladenen Gäste auf die Weihnachtszeit ein.

Selbst gebackener Kuchen, Kaffee, Kakao, Wasser und Wein stehen für die Besucher bereit. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Busbahnhof in Bensheim. Gemeinsam geht es in Fahrgemeinschaften nach Gronau. Das Dorfgemeinschaftshaus kann auch direkt angefahren werden.

Anmeldungen sind bis zum 3. Dezember in der Tourist-Information Bensheim, Hauptstraße 53 (Telefon 06251/869 6101) oder bei Brigitte Bach (Telefon 06251/74894, E-Mail brigittebach@web.de) möglich. red