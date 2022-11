Nikolaus kommt zum OWK

Bensheim. Der Odenwaldklub (OWK) Bensheim hat den Nikolaus eingeladen. Am Dienstag, 6. Dezember, um 16.45 Uhr kommt der Nikolaus in die Hospitalkirche, Hauptstraße 81, in Bensheim.

Die Anmeldung mit den Vorgaben der gewünschten Aussagen des Nikolauses zu dem jeweiligen Kind sowie die Geschenke können in der Tourist-Information Bensheim, Hauptstraße 51, bis zum 30. November abgegeben werden.

Das Anmeldeformular liegt vor Ort aus oder kann von der Homepage des OWK Bensheim heruntergeladen werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red