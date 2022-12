Nikolaus besucht Grundschüler

Bensheim. Große Aufregung herrschte bei den Mädchen und Jungen der Grundschule in den Kappesgärten. Pünktlich zum Nikolaustag am 6. Dezember hatte in diesem Jahr der Nikolaus den Weg in die Bensheimer Grundschule gefunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Viel Lob für die Kinder

Im unteren Foyer war es beim Besuch ganz still, gespannt lauschten die Kinder, denn der Nikolaus wusste vieles aus seinem goldenen Buch zu berichten. Besonderes Lob gab es für die vielen fleißigen, aufmerksamen und hilfsbereiten Schülerinnen und Schüler. Der Schulchor sang unter der Leitung von Herrn Mause und Frau Menschel Weihnachtslieder mit allen Schülern und Schülerinnen.

Als Dankeschön hatte der Nikolaus für alle einen Nikolaussack im Gepäck. Diesen Tag werden die Grundschüler bestimmt in guter Erinnerung behalten. Noch heute wird gerätselt, wer wohl dieser lustige Nikolaus war. red/Bild: Schule