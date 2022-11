Nikolaus-Aktion des Stadtmarketings

Bensheim. Der Verein Stadtmarketing Bensheim plant in diesem Jahr in der Bensheimer Innenstadt eine Nikolausstrumpfaktion: Kinder bis zehn Jahre können ab sofort bis zum 26. November einen Strumpf in der Tourist-Information (Hauptstraße 39) abgeben.

Diese werden dann vom Team Stadtmarketing mit verschiedenen Kleinigkeiten gefüllt und an die fast 40 teilnehmenden Geschäfte verteilt. In deren Schaufenstern werden die Strümpfe dekoriert. Die Kinder können ihren Strumpf dann vom 6. bis 10. Dezember suchen, abholen und sich überraschen lassen. ps

Info: Weitere Informationen: www.bensheimerleben.de