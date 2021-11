Night of the Dance in Bensheim

Bensheim. Mit dem aktuellen Programm kommt die Show „Night of the Dance“ am 1. Februar 2022 ins Bensheimer Parktheater. Beginn ist um 20 Uhr. In der Ankündigung heißt es: „Geprägt durch vollendete Perfektion, Leidenschaft für den Tanz und pure Energie erobert die einzigartige Show die Welt des Tanzes mit einer spektakulären Reise.“

Der irische Stepptanz ist an diesem Abend einer der Hauptbestandteile des 90-minütigen Programms. Aber auch völlig neue Choreographien werden mit klassischem Stepp kombiniert. Lateinamerikanische Klänge und das unverwechselbare synchrone Klacken der Steppschuhe entführen die Besucher für einen Abend in andere Kulturen. Das international besetzte Ensemble, bestehend aus 20 der nach Angaben des Veranstalters weltbesten Profitänzer, überzeugt bei der Show durch meisterhaftes Können. Bei „Night of the Dance“ kommen die Zuschauer in den Genuss klassischer und moderner Tanzelemente, welche im Einklang mit fantasievollen Kostümen und neuester Licht- und Tontechnik dargeboten werden. Die perfekte Mischung für eine Zeitreise durch das vielfältige Spektrum der Tanzgeschichte.“

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.nightofthedance.de und unter der Ticket-Hotline 01806-570 066. red