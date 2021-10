Night of the Dance am 1. Februar im Bensheimer Parktheater

Bensheim. Night of the Dance überzeugt seine Anhänger nicht nur mit Irish Dance, sondern mit einer Mischung aus Modern Dance, Hip Hop, Akrobatik und lateinamerikanischem Hüftschwung. Am 1. Februar um 20 Uhr gastiert das Ensemble im Parktheater.

Irischer Stepptanz, getanzt von den weltbesten Profitänzern in atemberaubender und überwältigender Synchronität. Die Einzigartigkeit der Show besticht durch perfekt abgestimmte Tanzfolgen sowie der unfassbaren Geschwindigkeit der Schritte, schreibt der Konzertveranstalter. Die Mischung der einzelnen Tanzstile mache das Erlebnis besonders und vielseitig. Akrobatische Elemente werden nicht nur auf dem Boden, sondern auch in der Luft präsentiert.

Die Broadway Dance Company & Dublin Dance Factory präsentieren Tanz, Musik, Akrobatik, gepaart mit Leidenschaft und purer Energie – unter anderem mit den schönsten Tanz- und Akrobatikszenen im Stile von Riverdance, Lord of the Dance, Stomp, Dirty Dancing, Feet of Flames oder Cirque du Soleil. Ein international besetztes Ensemble beweist ihr Talent in jeder Hinsicht. Ein wechselndes Bühnenbild und aufeinander abgestimmte Lichteffekte unterstützen die Elemente.

Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich – unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, und im Internet unter www.nightofthedance.de. red/Bild: Schmidt

