Nigeria als Themenland

Bensheim. Anlässlich des Weltmissionssonntags, der in Bensheim am 24. Oktober begangen wird, haben sich die Verantwortlichen des Pfarreienverbundes etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Zusätzlich zu den traditionellen Angeboten haben die Ehrenamtlichen ein Zoom-Treffen mit Monsignore Polycarb Chuma Ibebuike aus Nigeria organisiert. „Wer kann sich schon wirklich vorstellen, wie Kirche in einem Land wie Nigeria funktioniert?“, sagt Doris Kellermann vom Vorbereitungskreis. „Da ist es natürlich praktisch, dass wir mit den modernen Kommunikationsmethoden auch mit Nigeria eine direkte Verbindung herstellen können und aus erster Hand unmittelbar und ungeschönt erfahren, wie die Situation vor Ort ist.“ Den Zoom-Link für Samstag, 23. Oktober, 19 Uhr, können Interessierte über die Pfarrbüros des Pfarreienverbundes erhalten.

Prekäre Situation

„Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun!“ lautet die Botschaft von Missio in diesem Jahr. Als Themenland wurde Nigeria wegen seiner prekären Situation ausgewählt. Dort wird das Leiden der Frauen immer schlimmer. Die Zahl der Vergewaltigungen nimmt zu, die Anzahl der Witwen, Waisen und Binnenvertriebenen steigt. Dazu kommt die stete Bedrohung durch Terrororganisationen und politisch und ethisch motivierte Differenzen.

Der Missio-Sonntag wird bensheimweit mit einem einheitlichen Gottesdienst in allen Kirchen gefeiert. Im Anschluss werden überall Solibrote gegen Spende angeboten und im Weltladen konnte man Kochboxen mit einem traditionellen nigerianischen Gericht bestellen.

Folgende Gottesdienste sind im Pfarreienverbund am Wochenende thematisch an der Missio-Aktion ausgerichtet: Samstag, 23. Oktober, um 18 Uhr in Sankt Laurentius, Sonntag (24.) um 9 und um 11 Uhr in Sankt Georg, um 9.30 Uhr in Sankt Andreas (Reichenbach) sowie um 11 und 18.30 Uhr in Heilig Kreuz.

Um Anmeldung für die Gottesdienste wird gebeten:

Sankt Georg: Telefon 06251/175160, E-Mail: info@st-georg-bensheim.de

Sankt Laurentius: Telefon 06251/4160, E-Mail: pfarrbuero@sanct-laurentius.de

Heilig Kreuz: Telefon 06251/72909, E-Mail: pfarrbuero@heilig-kreuz-bensheim.de red