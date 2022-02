Nichtraucher als Vorbilder

Bensheim. Seit dem Jahr 2005 gibt es die Kooperation zwischen der Thoraxklinik Heidelberg und dem AKG Bensheim, um Schülerinnen und Schüler bezüglich der Gesundheitsgefahren des Rauchens zu informieren und zu sensibilisieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesem Zeitraum konnten etwa 3000 Schülerinnen und Schüler sowie eine große Zahl der Lehrer des AKG an den Veranstaltungen „Ohne Kippe“ teilnehmen. Die Ergebnisse sind unübersehbar: Stand Anfang 2005 noch eine große Zahl von Oberstufenschülern in den Pausen rauchend in der Nähe der Schulpforten, so ist dieses Phänomen heute weitgehend verschwunden. Die Großen sind heute nicht mehr als Raucher, sondern als Nichtraucher Vorbilder für die jüngeren Schüler.

Michael Ehmann, der als Pädagogischer Leiter der Raucherprävention an der Thoraxklinik in der Zeit zwischen 2005 und 2020 jedes Jahr in Begleitung eines Patienten das AKG besucht und als charismatischer Referent die Schülerinnen und Schüler über die Gefahren des Rauchens informiert hatte, ist inzwischen im wohlverdienten Ruhestand. Seine Nachfolgerin an der Thoraxklinik, Dr. Claudia Bauer-Kemény, hat das erfolgreiche Präventionsprogramm pädagogisch etwas überarbeitet und technisch auf eine digitale Plattform gestellt. So konnten alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 am AKG an der interaktiven Online-Veranstaltung „Ohne Kippe“, die per Live-Videostream in die modern ausgestatteten AKG-Klassenzimmer übertragen wurde, teilnehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Programm war in drei Abschnitte gegliedert. Los ging es mit einer informativen und interaktiven Mitmach-Show, für die die Klassen vorab Materialien zugesendet bekommen hatten. Es folgte die Übertragung einer endoskopischen Untersuchung der Lunge aus den Räumlichkeiten der Thoraxklinik. Den emotionalen Schlusspunkt bildete ein interaktives Live-Interview mit einer betroffenen Lungenkrebs-Patientin, die den Schülern sehr offen über ihre Raucher-Biographie und Krankheitsgeschichte berichtete. Die zahlreichen Rückfragen von Schülerseite an die Patientin ließen erahnen, wie groß die Betroffenheit der Schülerinnen und Schüler bezüglich des ihnen geschilderten Schicksals war.

In ersten Reflexionsgesprächen war die Resonanz der Schüler durchweg positiv. Alle drei Teile der Veranstaltung wurden als spannend, informativ und sehr erkenntnisbringend bewertet. Die Kosten für die Teilnahme der AKG-Schüler trug die Hetzler-Stiftung für Suchtforschung und Prävention aus Bensheim, die auch noch andere Präventionsprojekte am AKG unterstützt. red