Neuwahlen beim Frauenhaus-Verein Bensheim

Bensheim. Am kommenden Montag, 18. Oktober, um 19 Uhr findet in der Gaststätte Weiherhaus der TSV Rot-Weiß Auerbach in der Saarstraße 56 in Bensheim die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins Frauenhaus Bergstraße statt. Die Vorstandsfrauen und die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses und der Beratungsstelle werden über ihre Arbeit berichten.

Auch stehen in diesem Jahr die Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Der Verein Frauenhaus Bergstraße lädt alle Mitglieder und Interessierten zur Mitgliederversammlung ein. red