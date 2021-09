Neuwahlen bei den Geflügelzüchtern in Zell

Zell. Am Freitag veranstaltete der Rasseflügelzuchtverein Zell seine Hauptversammlung. Der Rückblick des Vorstandes auf 2020 war nicht umfangreich. Die Geflügelausstellung konnte noch ohne Einschränkungen durchgeführt werden.

301 Enten, Hühner, Zwerg-Hühner und Tauben wurden im Dorfgemeinschaftshaus in Zell gezeigt. Die Tiere wurden am Samstag bewertet. Am Sonntagvormittag wurden verdiente Mitglieder des Vereins geehrt. Nach der Jahreshauptversammlung Ende Februar begannen die Einschränkungen im Zuge der Conona-Pandemie. Das Vereinsleben musste weitestgehend eingestellt werden.

Der Betrieb der Brutmaschinen und die vorgeschriebenen Impfungen des Geflügels konnten unter den Conona-Auflagen durchgeführt werden. Monatsversammlungen und Ausstellungen mussten abgesagt werden.

Nach den Berichten und der Entlastung des Vorstands standen Neuwahlen an. Im Amt des Vorsitzenden wurde Manfred Knapp bestätigt. Ebenso wurden der zweite Vorsitzende Ewald Röder, Rechner Benjamin Ehret und Schriftführer Philipp Steinbacher wiedergewählt. Neu im Vorstand ist Klaus Häcker als Gerätewart. Jugendwart Felix Gerhard und die Beisitzer Michael Faust, Mareike Mager und Günter Zanger wurden einstimmig wiedergewählt. red

