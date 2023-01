Neujahrsschießen von Oald Bensem

Bensheim. Zum traditionellen Neujahrsschießen trafen sich die Mitglieder der Bürgerwehr Bensheim in ihrem Jubiläumsjahr mit zahlreichen Freunden auf der Schießanlage der Privilegierten Schützengesellschaft (PSG) Auerbach.

Die Heimatvereinigung Oald Bensem konnte zu ihrem 38. Schießen Gäste aus dem Landesverband der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen (Bretten, Ettlingen, Karlsruhe, Weinheim) sowie dem Landesverband Historischer Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg-Hohenzollern Crailsheim im Schützenhaus willkommen heißen. Insgesamt nahmen 63 Vorderlader-Schützen teil.

Das Neujahrsschießen der Bürgerwehr knüpft an eine alte Tradition in der Stadt Bensheim an. Bereits im Jahr 1433 berichten Aufzeichnungen und Rechnungen von einem Schießstand, der sich zwischen den Stadtmauern der Altstadt und der Vorstadt im sogenannten Zwinger befand. Heute schießt die Bürgerwehr nur noch einmal im Jahr mit ihren Vorderladern Kaliber 45 scharf. Dieses dient jedoch nicht mehr der Übung zur Stadtverteidigung, sondern nur noch der Tradition. Geschossen wird dabei auf 50 Meter Entfernung.

Die erfolgreichsten Schützen

Bevor am frühen Samstag die ersten Schützen auf dem Schießstand eintrafen, begannen die für Veranstaltung zuständigen Mitglieder der Bürgerwehr mit dem Aufbau und dem anschließenden Schießen auf die Ringscheibe. Kommandant Torsten Merk hatte zusammen mit Waffenmeister Michael Appelt sowie dem Vorsitzenden Heinz Walter und Schriftführer Werner Walter alles im Vorfeld sehr gut organisiert.

Die erfolgreichsten Schützen in der Einzelwertung der Bürgerwehr Bensheim waren Roman Mysliwy mit 30 Ringen, Thomas Steinhäußer mit 30 Ringen und George Young mit 28 Ringen. Bei den Gästen belegte Benedict Linder (PSG Auerbach) mit 32 Punkten den 1. Platz, Alexander Suhl (PSG Auerbach) mit 31 Punkten den 2. Platz und Florian Heß (PSG Auerbach) mit 30 Punkten den 3. Platz.

Roman Mysliwy von der Bürgerwehr Bensheim gewann die Schützenscheibe Bei den Mannschaften belegte die Bürgerwehr Ettlingen mit 136 Ringen den 1. Platz, gefolgt von der Bürgerwehr Karlsruhe mit 134 Ringen und den 3. Platz holte die Bürgerwehr Bensheim mit 108 Ringen.

Nach dem Wettbewerb erfolgte die Siegerehrung der Platzierten auf dem Schießstand. Nicht zuletzt galt es, den Mitgliedern der Auerbacher Schützen für die Bereitstellung der Schießanlage und die freundschaftliche Aufnahme der Bürgerwehr und der Gäste Dank zu sagen. red