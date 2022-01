Neujahrskonzert fällt aus

Bensheim. Im Jahr 2010 trat der Verein Mittwochssportler erstmals als Veranstalter eines Neujahrskonzertes im Parktheater an die Öffentlichkeit. Seither hat sich diese Veranstaltung in Kooperation mit dem vom Chemie- und Pharmakonzern Merck in Darmstadt unterstützten Profi-Orchester, der Deutschen Philharmonie Merck, als fester Bestandteil des Bensheimer Kulturlebens etabliert. Dass dieses gemeinsame Engagement auf die Gegenliebe der Musikliebhaber traf, belegt der Umstand, dass bisher alle Konzerte ausverkauft waren.

Hinzu kam der karikative Aspekt. Die „rüstigen Sportler“ stellten die durch den Garderobenbetrieb und den Verkauf von gespendeten Weinen, Getränken und Backwaren erwirtschafteten Erlös der Bensheimer Tafel und dem Bensheimer Netz zur Verfügung.

Nach sorgsamer Abwägung der durch die Pandemie deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen fällt das Neujahrskonzert allerdings auch in diesem Jahr aus. In einer komplexen pandemischen Gesamtsituation stehe die gesundheitliche Sicherheit an oberster Stelle. Die Mittwochssportler bitten um Verständnis für die im Einvernehmen mit der Philharmonie getroffene Entscheidung und hoffen, im nächsten Jahr wieder ihren kulturellen und karikativen Beitrag leisten zu können.

Am Samstag Konzert in Griesheim

Die Philharmonie Merck spielt das auch für Bensheim ursprünglich konzipierte Programm (Beethovens 8. Symphonie sowie Polkas, Märsche und Walzer aus der Strauß-Dynastie) am 22. Januar um 15 Uhr und 20 Uhr in der Wagenhalle in Griesheim. Karten gibt es unter www.philharmonie-merck.com. Bei den Konzerten gilt 2 G-Plus: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit Nachweis sowie zusätzlichem zertifizierten negativem Test, der bis zum Konzertende Gültigkeit haben muss. Die Testpflicht gilt auch für Geboosterte, heißt es in der Pressemitteilung. red

