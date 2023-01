Neujahrsempfang und Fastnacht

Gronau. Zu einer Reihe von Veranstaltungen lädt die SG Gronau in den kommenden Wochen ihre Mitglieder, Freunde und Gönner ein. Anstelle der ausgefallenen Weihnachtsfeier findet am Samstag (21.) ab 17 Uhr ein lockerer Neujahrsempfang unter Hüttenatmosphäre und mit einer Schneebar vorm Vereinsheim im Enserbühlweg auf dem Sportplatzgelände statt.

Bei heißer Suppe, warmen und kalten Getränken kann man bei einem zwanglosen Stelldichein Freunde und Bekannte treffen, um ein paar kurzweilige Stunden in der großen SG-Gemeinde zu verbringen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am 10. und 11. Februar sind dann wieder die beliebten Elferratsitzungen des Vereins angesagt, am Sonntag, 12. Februar, der Kinderfasching, den die Jugendabteilung der Fußballer organisiert. Für die Elferratssitzung am Freitag (10.) sind noch Restkarten erhältlich, die Samstagsveranstaltung ist ausverkauft.

Restkartenverkauf sind am Sonntag, 5. Februar, ab 10.30 Uhr im Foyer des Dorfgemeinschaftshauses, bei Karin Doerr und Klaus Werner erhältlich. kw