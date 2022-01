Neujahrsempfang der TSV Auerbach fällt aus

Auerbach. Wie 2021 fällt auch in diesem Jahr der traditionelle Neujahrsempfang der TSV Auerbach am letzten Januarsonntag (30.) der Pandemie zum Opfer. Die große Trainingshalle, wo sich in der Vergangenheit bis zu 200 Vereinsmitglieder und geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft am späten Vormittag eingefunden hatten, bleibt am kommenden Sonntag verwaist.

Sportliche Erfolge trotz Corona

Das werden zuerst jene Sportlerinnen und Sportler der TSV bedauern, die 2021 trotz Corona sportliche Erfolge erzielen konnten und jetzt auf die begehrte Vereinsehrung und die damit verbundene öffentliche Würdigung vorerst verzichten müssen. Aber auch zahlreiche ehrenamtlich tätige Vereinsmitglieder hätten es wieder verdient, in gewohnter Weise für ihre Leistung Anerkennung zu finden.

Hoffen auf 2023

Darüber hinaus bot der Empfang für das Präsidium eine gute Gelegenheit, Leistungsstärke und Ziele des größten Bergsträßer Sportvereins zu präsentieren. Untermalt wurde die stets kurzweilige Veranstaltung durch sportliche Darbietungen und Beiträge der Abteilung Musik. Das alles muss jetzt zum zweiten Mal entfallen. Es bleibt die Hoffnung auf eine Neuauflage am 29. Januar 2023, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red

