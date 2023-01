Der traditionelle Neujahrsempfang der Bürgerhilfe Bensheim findet in diesem Jahr wieder statt und zwar am Freitag, 20. Januar, ab 17 Uhr in der TSV-Gaststätte Weiherhaus, Ecke Saarstraße/Berliner Ring, informiert der stellvertretende Vorsitzende Peter Röhrs.

Nach der Begrüßung durch den Vorstand stellt der Verein das Halbjahresprogramm für 2023 vor, „das auch einige Neuerungen aufweisen

