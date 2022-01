Nach einem Jahr durch die Pandemie bedingte Zwangspause hat die Ahmadiyya-Gemeinde Bensheim am Donnerstag wieder zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang in die Bashier-Moschee an der Zeppelinstraße eingeladen. Zugangs- und Abstandsregeln sowie eine reduzierte Teilnehmerzahl machten zwar deutlich, dass die Normalität noch nicht zurück ist, aber seitens der Gemeinde zeigte man sich erfreut,

...