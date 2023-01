Bis vor zwei Jahren konnte man sie als Ruine, am Ufer der Donau in Bensheims ungarischer Partnerstadt Mohács sehen, wahrlich kein schöner Anblick, eher ein Schandfleck. Die Rede ist von der Seidenfabrik in Mohács.

1905 wurde sie direkt am Ufer der Donau erbaut. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wurde 1945 mit der Restaurierung begonnen und die Produktion wieder aufgenommen.

...