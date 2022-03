Neues Geländer an der Westtangente in Bensheim

Bensheim. Vom 30. März bis 1. April wird der KMB auf einer Länge von 205 Metern das bestehende Holz-Geländer entlang des Geh- und Radwegs an der Westtangente im zweiten Abschnitt erneuern. Dieser verläuft an der Südseite der Überführung über den Neugraben und schließt an den bereits Ende Januar erneuerten Abschnitt an.

Das Geländer dient der Absturzsicherung für Radfahrer und Fußgänger an der dort verlaufenden steilen Böschung. Das alte Holzgeländer ist so marode, dass es unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr repariert werden kann und aus Sicherheitsgründen ersetzt werden muss.

Konstruktion aus Holz und Stahl

Bei dem neuen Geländer setzt der KMB auf eine Stahl-Holz-Konstruktion: Die Standpfosten sind aus Stahl, die beiden Querholme (Handlauf und Knieholm) bestehen aus Holz. Diese Konstruktion ist wesentlich stabiler und langlebiger, insbesondere, weil kein Holz in Kontakt mit dem oftmals feuchten Erdreich kommt.

Die Arbeiten werden von einer Spezialfirma im Auftrag des KMB ausgeführt. Der Abschnitt des Geh- und Radwegs wird aus Sicherheitsgründen für die Demontage des alten Geländers und die Aufstellung der neuen Konstruktion voraussichtlich von Montag (28.) bis 1. April gesperrt. red