Neues Führungsduo für den Angelverein

Geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft im Angelverein Bensheim Dr. Hans-Jürgen Schmitt, Dr. Johannes Schmitt, Dr. Christian Schmitt und Johannes Bredlow.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Hubert Mohr, Adolf Jindra, Reinhard Glassl und Gunter Hipp.

Im Berichtsjahr hat der Verein zwölf neue Mitglieder dazugewonnen, zwölf schieden durch Wegzug oder Tod aus. Dem Verein gehören derzeit 133 Mitglieder an.

Bei der Jahreshauptversammlung wurde auch an die verstorbenen Ehren- und Vorstandsmitglieder Georg Stolle, Freddy Essinger und Willi Bischer gedacht.

Kassenwart Sven Podszus gab einen detaillierten Kassenbericht der Geschäftsjahre 2019 und 2020 und betonte, der Verein stehe auf einer soliden Finanzbasis.

Die beiden Kassenprüfer attestierten eine sehr gute, gewissenhafte und nachvollziehbare Kassenführung. Der Entlastung des Kassenwartes und des gesamten Vorstandes wurde einstimmig stattgegeben.

Der neue Vorsitzende Markus Woißyk betonte in seinem Schlusswort, der neue Vorstand übernehme ein wohlbestelltes Feld beziehungsweise Teiche und Seen und habe beste Voraussetzungen den Verein zukunftsfähig weiterzuführen.

Arbeitswart Stefan Anthes zeigte sich sehr zufrieden mit den Arbeitseinsätzen am See, die wegen Corona eigentlich nicht hätten geleistet werden müssen. Die Einsätze seien alle freiwillig gewesen.

So habe man die Vereinsanlage einmal mehr in einen Top-Zustand gebracht, zudem hätten Vereinsmitglieder viel Zeit aufgewendet, um Hinterlassenschaften an Müll der vielen „Wild-Schwimmer“ an der Erlache zu entsorgen. mül