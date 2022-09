Gronau. Die Freiwillige Feuerwehr Gronau lädt für Sonntag (18.) ab 10 Uhr zum Tag der offenen Tür ans Feuerwehrgerätehaus in der Märkerwaldstraße ein. Im Rahmen der Veranstaltung wird um 11 Uhr das neue Löschfahrzeug an die Feuerwehr übergeben. Außerdem gibt es verschiedene Angebote für Jung und Alt: Besucher können sich am Löschtrainer versuchen, für die Kleinen steht eine Hüpfburg bereit. Außerdem gibt es Infos zur Krisenvorsorge. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. red

