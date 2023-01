Neues Angebot Gesundheitswandern

Auerbach. Zu zwei Sonntagswanderungen und zwei Spazierwanderungen lädt der Odenwaldklub (OWK) Auerbach im Februar ein.

Neu im Programm ist ein Angebot zum Gesundheitswandern am Sonntag, 5. Februar, geleitet von Friederike Preuß, einer zertifizierten Gesundheitswanderführerin. Auf der Strecke von Auerbach zum Kirchberghäuschen und zurück werden immer wieder Pausen eingelegt und Dehnungsübungen durchgeführt. Um 13.30 Uhr ist Start am Alten Rathaus in der Bachgasse. Unterwegs mit Rucksackverpflegung, wird die Gruppe ca. drei Stunden später wieder dort ankommen.

Die Seniorinnen und Senioren treffen sich mit Doris Gottschlich am Mittwoch, 8. Februar, zur Busfahrt nach Bensheim. Abfahrt an der Haltestelle Burggraf ist um 13.14 Uhr mit der Linie 670, Zustieg an allen weiteren bis Busbahnhof Bensheim und dort Umstieg in die Linie 669 um 13.36 Uhr zur Fahrt zur Haltestelle Arminstraße. Von da wird zur Innenstadt spaziert und im Stadtcafé eingekehrt.

Auch am Aschermittwoch, 22. Februar, sind die Senioren unterwegs. Sie treffen sich um 13.30 Uhr am Bürgerhaus Kronepark. Ziel der Spazierwanderung mit Heringsessen ist entgegen früherer Ankündigungen an diesem Tag die Gaststätte Mittelbrücke Zum Ochs.

Ansprechpartnerinnen sind Doris Gottschlich (Tel. 06251/75400) und Heidi Miltenberger (Tel. 06251/71313).

Eine weitere Sonntagswanderung findet am 26. Februar statt. Sie beginnt um 13.15 Uhr am Bahnhof Auerbach und führt durch die Felder, vorbei am Soldatenfriedhof in den Wald Richtung Niederwaldsee und zurück. Die Gehzeit beträgt rund zweieinhalb Stunden bei Verpflegung mit Mitgebrachtem. Wanderführerin ist Anne Scharf, Tel. 06251/79968 (bitte auf Anrufbeantworter sprechen).

Zu allen Wanderungen sind Gäste herzlich willkommen. red