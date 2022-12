Neuer Zumba-Kurs bei der SSG

Bensheim. Nach den Weihnachtsferien bietet die DJK-SSG Bensheim ab Dienstag, 10. Januar 2023, einen zehnstündigen Kurs ,,Zumba“ an.

„Tanzen macht Freude und hält Körper, Geist und Seele fit. In dem neuen Zumba Kurs wird getanzt, gelacht und man hat Spaß“, schreibt die SSG in der Ankündigung. Es wird eine Kursgebühr erhoben, die sich nach der Nichtmitgliedschaft richtet. Der Kurs findet dienstags von 18 bis 19 Uhr in der oberen Halle der Liebfrauenschule (Obergasse 38) in Bensheim statt. Anmeldungen sind ab sofort über die SSG-Geschäftsstelle möglich. red