Neuer Yoga-Kurs für Senioren

Bensheim. Yoga verfolgt das Ziel von Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele, sorgt für mehr Beweglichkeit im Alter und kann zu mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit verhelfen.

Ein neuer Kurs der SSG richtet sich an alle Senioren, die auch im Alter noch fit und beweglich bleiben möchten. Der Fokus richtet sich auf sanfte Dehnungen und Übungen zur Kräftigung von Körper und Geist. Das Angebot startet am 9. Mai und findet zehnmal jeweils dienstags von 9 bis 10 Uhr in der Kapuzinerhalle (Obergasse 5-7) Bensheim unter der Leitung von Maria Kaminski statt. Es wird eine Kursgebühr erhoben.

Infos zum Kurs können direkt bei Maria Kaminski, Telefon 0176/84271573, erfragt werden. Die Anmeldung erfolgt über die SSG-Geschäftsstelle, Telefon 06251/984284, oder info@ssg-bensheim.de red