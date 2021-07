Neuer Vorstand für den Rhetorik-Club Bergstraße

Bensheim. Der Rhetorik-Club Bergstraße rief seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung und zur Wahl des neuen Vorstandes für das kommende Toastmasters-Jahr auf. Wie bereits im vergangenen Jahr, fand die Wahl per Videokonferenz statt.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Präsident ist Gerd Riedel (Bild), Senior-Präsidentin wurde Juliane Zollmann-Lang und als Sekretär wurde Andreas Herbold gewählt. Die Kasse führt Wilfried Staudacher.

Zur Vize-Präsidentin Weiterbildung wurde Birgit Vetter bestimmt, das Amt des Vize-Präsidenten Mitgliedschaft übernimmt Christian Marten und Heile Jackstädt ist Vize-Präsidentin Öffentlichkeitsarbeit. Raumwart und verantwortlich für die Technik ist Ralf Spindler. Als Kassenprüfer fungieren Susanne Sartorius und Christoph Honig.

Wieder Clubabende in Präsenz

Als Co-Vorstandsmitglied wird weiterhin Horst Müller, wie bereits in den letzten beiden Jahren beratend mit seiner langjährigen Erfahrung tätig sein. Außerdem unterstützt er den Verein im Bereich Mitgliederstatistik und der Pflege von easySPEAK (Online-Programm zur Vereinsverwaltung von Toastmaster-Clubs).

Mit dieser Mischung aus langjährigen und neuen Mitgliedern aus allen Lebensbereichen und Berufssparten ist der Vorstand gut aufgestellt. Ein neues Toastmaster-Jahr kann beginnen.

Das vergangene Jahr war, wie für viele Vereine, aufgrund der Covid-19-Situation nicht ganz einfach. Nachdem die Clubabende nun über ein Jahr lang bereits online stattfinden, schaut man voller Vorfreude auf den August 2021. Dann wird man sich vermutlich wieder vor Ort in der Gaststätte Weiherhaus oder im Jugendraum des Weiherhauses treffen können. Die Treffen sollen ab Mitte August nun auch hybrid stattfinden: vor Ort und parallel auch online.

„Eine gute Rede zu halten, ist meist nur eine Frage der Übung, denn reden lernt man nur durch reden“, schreibt der Club in einer Pressemitteilung. Genau das machen die Mitglieder im Rhetorik-Club Bergstraße: Sie üben gemeinsam, geben sich gegenseitig Feedback sowie Tipps und Tricks und stärken so ihre Redefähigkeit und auch ihr Selbstvertrauen.

Der Rhetorik-Club Bergstraße ist Mitglied bei Toastmasters International, einem Verband von 15.900 Rhetorikclubs in 142 Ländern der Erde – rund 90 davon in Deutschland. Die Non-Profit-Organisation wurde 1924 in den USA gegründet und hat weltweit 350.000 Mitglieder.

Der nächste Clubabend findet am 3. August um 19.30 Uhr im Nebenraum der Gaststätte Weiherhaus in Bensheim-Auerbach statt. Gäste sind herzlich willkommen.