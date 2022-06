Neuer Trainer für die Mittwochssportler

Bensheim. In den Räumen der Bensheimer Tafel konnte der Vorsitzende Achim Weidmann bei der Mitgliederversammlung der Mittwochssportler, trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie im Sportbetrieb, viel Positives aus dem vergangenen Jahr berichten.

Man hatte die Zeit ohne strikte Kontaktbeschränkungen im Jahr 2021 gut für einen regen Trainingsbetrieb im Freien und zahlreiche Radtouren genutzt.

Jürgen Stockmann wurde bei den Mittwochssportlern als „Trainer vieler Jahre“ ausgezeichnet (Bild links). Für die Fluthilfe im Ahrtal überreichten die Sportler eine 1500-Euro Spende – samt süßer Beigaben (Bild rechts). © Mittwochssportler

Obwohl keine neuen Einnahmen durch Benefizveranstaltungen möglich waren, wurde von den Mitgliedern für die flutgeplagten Anwohner an der Ahr eine Spende von 1500 Euro an den Verein Fluthilfe-Ahr ermöglicht.

Für die Übergabe der Spende zum Nikolaustag hatten die Sportler und insbesondere ihre Frauen reichlich Weihnachtsplätzchen gebacken.

Roland Schütz, der zweite Vorsitzende der Bensheimer Mittwochssportler, ließ es sich nicht nehmen, die großen Kisten mit dem süßen Inhalt persönlich an die Ahr zu bringen, die umgehend an stark betroffene Familien verteilt wurden.

Roland Turowski wurde – wie berichtet – der Landesehrenbrief für sein ehrenamtliches Engagement verliehen, dies wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung gewürdigt. Turowski hat sich bei den Mittwochssportlern unter anderem als langjähriger Trainer und Reiseorganisator verdient gemacht hat.

Bei der Sitzung stand außerdem eine Amtsübergabe auf dem Programm: Jürgen Stockmann übergibt die Nachfolge als sportlicher Leiter und Trainer an Stephan Bornhofen, der bereits in der Vergangenheit seine Erfahrung in diesem Bereich zeigen konnte. Der Vorstand sprach Jürgen Stockmann Dank und Anerkennung für sein erbrachtes sportliches Engagement und zahlreichen, von ihm organisierten gesellschaftlichen Events aus.

Die sonst übliche Ehrung als Sportler des Jahres wurde für 2022 abgewandelt: Den Wanderpokal erhielt Jürgen Stockmann als „Trainer vieler Jahre“. Zum Abschluss der Mitgliederversammlung wurde auf die zahlreichen Veranstaltungen in den kommenden Wochen und Monaten hingewiesen und um rege Teilnahme geworben. red