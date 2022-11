Neuer Standplatz für „Bensheim hilft“

Bensheim. Wie auch in den Jahren vor Corona, beteiligt sich „ Bensheim hilft“ in diesem Jahr mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Dieser steht aber nicht mehr vor dem Kaufhaus Ganz, sondern ein paar Meter weiter in der unteren Fußgängerzone direkt vor der Tourist-Info.

Hier werden hausgemachte Plätzchen und Marmeladen, heißer Äpplerretto (Apfelwein mit Amaretto), Kinderpunsch sowie selbst angesetzter Himbeeressig und Blutwurz-Likör angeboten.

Zusätzlich findet am Samstag (26.) ab 10 Uhr seitlich der Alten Faktorei (am Bürgerwehrbrunnen) ein großer Stollenverkauf statt. Hierzu haben die Bäckereien Jost, Rauen, Grimminger und Görtz großzügig Christstollen gespendet, die zu einem großen Stollen zusammengesetzt werden und je nach Kundenwunsch in größeren oder kleineren Stücken hoffentlich reißenden Absatz finden. „Um die leere Kasse wieder auffüllen zu können, wird um regen Besuch beim Stollenverkauf sowie am Verkaufsstand gebeten“, so der Appell von Monika Buhse. red