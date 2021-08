Neuer Song von Michael Deichert

Bensheim. Der Bensheimer Musiker Michael Deichert liefert mit seinem neuen Song „Lern’ wieder zu fliegen“ eine eingängige, deutschsprachige Rock/Pop-Nummer ab, die eine eindeutige Botschaft hat: Steh auf und mach weiter! Thematisch passe der Song bestens in die aktuelle Zeit, wurde aber bereits vor mehreren Jahren aufgenommen, heißt es in der Ankündigung.

Positiv und mitreißend

Musikalisch ist der Song des Bensheimer Songwriters Gitarren-dominiert, virtuos und abwechslungsreich gespielt von Produzent und Mitkomponist Rolf Munkes in den Empire Studios, ebenfalls in Bensheim, und besitzt eine absolut positive und mitreißende Wirkung.

Michael Deichert, auch bekannt als „Gray“, ist Sänger der englischsprachigen Alternative-Rockband „Grayhound O.C.D.“ sowie Frontman der Akustik-Pop Formation „The Sentimental Gentlemen“.

Von 2008 bis 2015 konnte er mit diesen Gruppen diverse Achtungserfolge feiern. Einige Releases sowie Konzerte, TV-Auftritte und (inter)nationales Airplay auf renommierten Radiosendern bescherten beiden Bands Aufmerksamkeit.

Lange Schaffenspause

Höhepunkt war die Nominierung der Grayhound O.C.D. Single „Where my heart has its home“ bei den Hollywood Music in Media Awards im Jahr 2013. Im selben Jahr wurde der Song beim Deutschen Rock & Pop-Preis ausgezeichnet. Bereits 2012 hat Michael Deichert den Song „Kann das sein?“ als Solo-Artist veröffentlicht. Der Song bekam positives Feedback seitens Radio, Presse und Fans.

Nach langer Schaffenspause kehrt Michael Deichert nun mit einer neuen Single ins Music-Business zurück. red