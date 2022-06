Neuer Präsident der Tafelrunde

Bensheim. Der Bezug zum Ort war für Jürgen Mescher offensichtlich: „Hier auf Schloss Auerbach drängt sich das Bild der Tafelrunde auf – und unser neuer Vorstand hat genau zwölf Mitglieder. Damit können wir in ein gutes rotarisches Jahr 2022/23 starten.“

Die Erleichterung ist dem neuen Präsidenten des Rotary Clubs Bensheim-Heppenheim anzumerken: Es kann wieder eine Stabübergabe gemeinsam in Präsenz vorgenommen werden. Auch der Service-Club musste in den vergangenen Jahren sein Programm auf digital umstellen. Nicht einfach für eine Gemeinschaft, die die Freundschaft als Basis ihres sozialen Engagements sieht. Und so dankte Jürgen Mescher nicht nur für die digitale Lernfähigkeit, sondern geht seine ehrenamtliche Aufgabe mit viel Schwung an: „Das Präsidentenamt ist eine dienende Funktion und soll den Club zusammenhalten und das Beste aus ihm herauskitzeln.“

Alle Rotary-Clubs wechseln Ende Juni ihre Leitung aus, die Ämter rotieren. An der Spitze des weltweiten Service-Clubs steht mit Jennifer Jones nun eine Kanadierin, die ihr Jahresmotto dem John-Lennon-Titel von 1971 entlehnt: „Imagine!“ Dieses „Stell Dir vor…“ ist für den Club vor Ort an der Bergstraße ein Ansporn und als internationale Gemeinschaft in Zeiten des Krieges eine ganz besondere Verpflichtung, heißt es von Seiten des hiesigen Vereins.

Weltweite Verständigung

Der neue Präsident Jürgen Mescher versteht sich auf digitale Herausforderungen ebenso wie die weltweite Verständigung. Hat doch der in diesem Sommer in den Ruhestand gehende Schulleiter des Bensheimer Goethe-Gymnasiums nicht nur seine Schule digitalisieren müssen, sondern als Direktor der deutschen Schulen in Istanbul und Porto viel internationale Erfahrung gesammelt: „Rotary denkt von Grund her international und ist deshalb gerade in diesen Zeiten eine ganz wichtige zivilgesellschaftliche Kraft.“ Konkret soll der Jugendaustausch wieder angekurbelt werden, hier ist der Club absoluter Vorreiter in den hessischen Distrikten.

Darüber hinaus wird die Entwicklung einer Schule in Ecuador aktiv unterstützt und es stehen regionale Projekte an, zu denen die vielen im Club vertretenen Professionen beitragen können. Auch die traditionsreiche Jazz-Matinee soll wie in den Jahren „vor Corona“ wieder als „Big Band Benefiz Battle“ mit dem Alten Kurfürstlichen und dem Goethe-Gymnasium, der Geschwister-Scholl-Schule (alle Bensheim) sowie dem Starkenburg-Gymnasium ( Heppenheim) im Frühsommer 2023 aufleben.

Der scheidende Präsident Robert Beier betonte die wirtschaftliche Seite der Hilfe: „Der Rotary Club Bensheim-Heppenheim ist im Vergleich mit den deutschen Clubs außergewöhnlich großzügig und konnte so beispielsweise im Ahrtal schnell und unbürokratisch Hilfe leisten.“ Für Beier war auch die internationale Perspektive ein wichtiger Aspekt, so unlängst bei einer Club-Reise in die Öresund-Region.

Club zählt zurzeit 55 Mitglieder

Der Rotary Club Bensheim-Heppenheim zählt 55 Mitglieder – mit steigender Tendenz vor allem jüngerer Rotarier. Auch Jürgen Mescher setzt deshalb auf ein Team aus erfahrenen und neuen Vorstandsmitgliedern, die das Clubleben und die sozialen Aktivitäten koordinieren und durchführen.

Zum Ende des rotarischen Jahres wurden Andreas Pietralla und Patrick Staub mit dem „Paul Harris Fellow“ ausgezeichnet und damit für ihr außergewöhnliches Engagement geehrt. Der frühere Pächter von Schloss Auerbach, Andreas Pietralla, und der Vorstandsvorsitzende der Bergsträßer Winzergenossenschaft Patrick Staub haben sich gerade während der Pandemie eingesetzt, um das Clubleben weiter lebendig zu halten und soziale Projekte zu ermöglichen, unter anderem bei der Hilfe für das Ahrtal und Nothilfe für Flüchtende aus der Ukraine. red