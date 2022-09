Bensheim. Markus Keller ist neuer Pfarrer der Evangelischen Michaelsgemeinde in Bensheim. Er hat die Nachfolge von Stefan Kunz angetreten, der Ende März dieses Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde. Am 16. Oktober wird er in sein Amt eingeführt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 35-Jährige kommt aus der Evangelischen Landeskirche in Baden und war seit 2015 Pfarrer in Hardheim-Höpfingen im Neckar-Odenwald-Kreis. Sein Wechsel in die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) erklärt er zum einen mit familiären Gründen: „Wir sind eine große Familie mit fünf und demnächst sechs Kindern. Das Pfarrhaus in Hardheim war einfach zu klein. Zudem sind die Wege zu meinen Schwiegereltern und meinen Eltern von Bensheim deutlich kürzer“, sagt der in Krefeld geborene Theologe.

„Lebendiges Gemeindeleben“

Markus Keller ist neuer Pfarrer in der Michaelsgemeinde. © Gemeinde

In Bensheim bietet das Pfarrhaus genug Platz. Aber mit ausschlaggebend für den Wechsel an die Bergstraße sei das Profil der Michaelsgemeinde. Nach seiner Überzeugung stimmen die theologischen Grundüberzeugungen mit denen von Pfarrer Christoph Bergner und dem Kirchenvorstand überein. „Der Gottesdienst steht im Zentrum des Gemeindelebens. Es gibt hier eine profilierte Predigtkultur, eine hochwertige Kirchenmusik, viele engagierte Gemeindegruppen und ein lebendiges Gemeindeleben“, betont der neue Pfarrer, der Anfang September seinen Dienst angetreten hat.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Stephanusgemeinde Bensheimer Pfarrerin geht nach Kranichstein Mehr erfahren Evangelische Kirche Neuer Pfarrer für Schwanheim Mehr erfahren Ökumenischer Rat der Kirchen Christen aus aller Welt zu Besuch an der Bergstraße Mehr erfahren

Kinder- und Jugendarbeit habe in seinem bisherigen Pfarrdienst eine große Rolle gespielt. Auch seine Frau engagiert sich seit 20 Jahren für den Kindergottesdienst. In Bensheim wolle er in seiner Anfangszeit zunächst Pfarrer Bergner über die Schulter schauen und sehen, was in der Gemeinde vorhanden und gewachsen ist.

„Das heißt nicht, dass ich gar nichts verändern werde, aber das wird nicht überstürzt geschehen. Ich verstehe die Gemeinde als Gruppe von Menschen, die in und durch Jesus Christus miteinander verbunden sind und ein Stück Alltag und Leben miteinander teilen. Das spiegelt sich auch in den kirchlichen Angeboten wider.“

Großen Respekt zollt Markus Keller seinem älteren Pfarrkollegen für die jährlich rund 350 Besuche, die er bei Gemeindemitgliedern macht. „Das ist eine Steilvorlage. Ich werde das versuchsweise nachmachen.“

Vikariat in Heidelberg

Markus Keller studierte Evangelische Theologie in Heidelberg, Greifswald und Tübingen. Sein Vikariat, die praktische Ausbildung zum Pfarrer, absolvierte er in Heidelberg-Schlierbach. Er hat zudem ein berufsbegleitendes Masterstudium in Management erfolgreich abgeschlossen.

Was er an seiner neuen Wirkungsstätte zudem schätzt, ist der Blick aus dem Pfarrhaus Richtung Westen in die Rheinebene und Richtung Osten auf die Weinberge und den Odenwald. „Das ist eine wunderbare Verbindung von Natur und Metropolregion.“

Der Wechsel nach Bensheim war allerdings für seine Kinder (elf, neun, sieben, fünf und anderthalb Jahre) nicht ganz einfach. Ihre vielen Freunde konnten halt nicht mit umziehen und so floss wohl die eine oder andere Träne. Doch Pfarrer Keller und seine Frau sind fest überzeugt, dass sie sich hier schnell einleben werden.

Der Bergsträßer Dekan Arno Kreh wird Markus Keller am Sonntag, 16. Oktober, in seinen neuen Pfarrdienst einführen. Der Gottesdienst in der Michaelskirche beginnt um 10 Uhr. red