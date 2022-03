Neuer Kurzfilm des Stadtmarketings

Bensheim. „Innenstadt nah versorgt“ lautet der Titel eines Kurzfilms über die vielen Angebote an Lebensmitteln in der Bensheimer Innenstadt. Der Clip zeigt exemplarisch, welche Lebensmittel in der Innenstadt gekauft werden können.

Vielfältiges Angebot

Mit dem vielfältigen Angebot lassen sich alle Zutaten für einen ausgewogen und abwechslungsreich gefüllten Kühlschrank einkaufen: Vom frisch gerösteten Kaffee, über Fleisch- und Wurstwaren, alles rund um frischen Fisch, Eier- und Milchprodukte, Obst und Gemüse, fair gehandelte Waren, Tee-Spezialitäten, internationale Feinkost und Käsespezialitäten, schreibt die Verwaltung in einer Pressemitteilung zusammenfassend.

Der Film ist online über www.bensheimerleben.de/news/social-media/ abrufbar. ps

