Neuer Kurs in „Letzter Hilfe“

Bensheim. Das Sterben eines Mitmenschen zu erleben, macht oft hilflos. Uraltes Wissen zum Sterbegeleit ist in der Moderne schleichend verlorengegangen. Doch eigentlich ist das Wichtigste, dass Sterbende Zuwendung erhalten. Gute Begleitung am Lebensende kann auch in der Familie und in der Nachbarschaft geleistet werden. Was dabei hilft, ist Basiswissen, denn es gibt Sicherheit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grundlegende Informationen zum Lebensende vermitteln zertifizierte Letzte-Hilfe-Kurse. Einen solchen bietet die Akademie des Hospiz-Vereins Bergstraße mit reduzierter Teilnehmerzahl in seinen Räumen am Wambolter Hof an.

Am 19. Februar von 14 bis 18 Uhr erfahren Interessierte, was sie für Nahestehende am Ende des Lebens tun können. Ihnen werden Basiswissen und einfache Handgriffe praxisnah und verständlich vermittelt. So werden sie ermutigt,, sich Sterbenden zuzuwenden. Der Hospiz-Verein Bergstraße erhebt keine Kursgebühr, bittet aber um eine Spende. Die Vorlage eines aktuellen Corona-Testzertifikats am Kurstag ist Voraussetzung für die Teilnahme.

Erforderliche Voranmeldung und weitere Informationen: Hospiz-Verein Bergstraße, Am Wambolterhof 4-6, Bensheim, Telefon 06251/989450, akademie@hospiz-verein-bergstrasse.de. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2