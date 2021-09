Neuer Kurs in Landschaftsmalerei in der Bensheimer Kirchbergschule

Bensheim. In einem Abendkurs der Kreisvolkshochschule werden die Teilnehmer schrittweise zum Malen einer Landschaft angeleitet. Mitzubringen sind: ein Set mit zwölf Acrylfarben, mindestens drei Pinsel in verschiedenen Größen und eine Leinwand. Details hierzu werden nach der Anmeldung mitgeteilt.

Der Kurs läuft am Dienstag, 28. September, von 18 bis 21 Uhr in Bensheim in der Kirchbergschule. Die Veranstaltung findet in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der Hygienebestimmungen statt.

Anmeldung bei der KVHS Bergstraße telefonisch unter 06251/ 172960 oder über www.kvhs-bergstrasse.de. red