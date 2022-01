Neuer Kurs in Adobe Photoshop in Bensheim

Bensheim. Ein Aufbaukurs der Kreisvolkshochschule zum Bildbearbeitungsprogramm Adobe Photoshop CC richtet sich an ambitionierte Amateure oder Personen, die das Programm beruflich nutzen. Der Kurs läuft am Samstag, 29. Januar, Sonntag (30.) und Samstag, 5. Februar, von 10 bis 17 Uhr im Seminarraum, Am Wambolterhof 2. Wer teilnimmt, braucht Kenntnisse im Umgang mit dem PC und setzt Grundwissen voraus. Interessenten werden gebeten, sich anzumelden über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder unter 06251/172960. red

