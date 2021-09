Neuer Kirchenvorstand in Schwanheim nimmt seine Arbeit auf

Schwanheim. In der evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim wurde im Juni ein neuer Kirchenvorstand gewählt, dessen Amtszeit im September begonnen hat. Nun wurde der alte Kirchenvorstand in einem feierlichen Gottesdienst auf der Wiese gegenüber dem ehemaligen Forsthaus Schwanheim von Pfarrer Christian Ferber verabschiedet und die neuen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher in ihr Amt eingeführt.

Pfarrer Ferber ließ Revue passieren, was den Kirchenvorstand in den vergangenen sechs Jahren beschäftigt hat. Insbesondere die Pandemie stellte die Kirchenvorsteher vor große Herausforderungen. Ferber dankte dem alten Kirchenvorstand für sein Engagement und seine Ideen und ausdrücklich allen Kandidaten dieser Wahl für ihre Bereitschaft, im Leitungsgremium der Kirchengemeinde mitzuarbeiten. Nicht weiter im Kirchenvorstand sein werden Gabriele Mundt und Ulrich Heinecker.

Mit seiner Predigt machte Pfarrer Ferber dem neuen Kirchenvorstand Mut für die künftigen Aufgaben und führte das Bibelwort aus Lukas 17,5 auf, in dem Jesus den Glauben mit einem Senfkorn vergleicht. Schon ein Glaube so klein wie ein Senfkorn könnte einen Maulbeerbaum entwurzeln und ins Meer verpflanzen, obwohl seine starken Wurzeln ein solches Unterfangen eigentlich schwierig machen.

Das Bild zeigt (von links): Pfarrer Christian Ferber, Cosima Seitz, Anette Schneider, Tobias Schmöker, Wolfgang Ahlheim, Sonja Ahlheim, Rita Stelzig, Martina Pfeiffer und Angelika Koep. red/Bild: Kirche

