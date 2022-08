Neuer Karate-Kurs der SSG Bensheim für Anfänger

Bensheim. Nach einer langen Corona-bedingten Pause bietet die Karateabteilung der SSG Bensheim einen neuen Anfänger-Kurs für Erwachsene und junggebliebene Senioren an. Dieser Kurs eignet sich für alle, die nach Monaten mit eingeschränkten Sportmöglichkeiten und reduzierten persönlichen Kontakten Lust haben, etwas Neues auszuprobieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Karate ist eine japanische Kampfkunst. Sie lehrt vor allem Arm- und Beintechniken, aber auch Hebel und Würfe, die zur Selbstverteidigung genutzt werden können. Sehr wichtig ist dabei eine gute Körperbeherrschung, die im Training systematisch aufgebaut wird. Spezielle Voraussetzungen für das Erlernen von Karate sind nicht nötig.

Karate ist auch für sportlich ungeübte und ältere Menschen geeignet. Es wird viel Wert auf Selbstdisziplin und Verantwortung gegenüber dem Trainingspartner gelegt. Inhalte des Kurses sind neben einem gesundheitsorientierten Ganzkörpertraining, die Steigerung von Kraft, Körperspannung und Beweglichkeit. Ausdauer und Koordination werden erhöht, sowie das Gleichgewicht geschult. Zudem werden Stress abgebaut, reichlich Körperfett verbrannt und soziale Kontakte geknüpft.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel TVE Pound, Yoga, Zumba und mehr Mehr erfahren

Der Kurs besteht aus einem unverbindlichen Infoabend und zehn kostenpflichtigen Trainingseinheiten, an deren Ende ein nahtloser Übergang in bestehende Gruppen möglich ist. Der Infoabend für alle Interessierten findet am 16. September von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Geschäftsstelle der SSG (Augartenstraße 13) statt.

An diesem Termin stellen sich die Trainer Stephanie Lehmann und Sebastian Egger vor und erläutern Hintergründe zum Karate im Allgemeinen sowie zu den Trainingsinhalten und dem Ablauf des Kurses. Außerdem besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Abschließend wird dann die nahe gelegene Sporthalle besucht, um einen ersten Blick auf das Karatetraining der anderen Gruppen zu werfen.

Das Training findet ab dem 23. September mit Unterbrechung durch die Herbstferien an zehn Freitagen von 19.30 bis 21 Uhr in der Anne-Frank-Halle statt. Die einzelnen Termine sind 23., 30. September, 7., 14., 21. Oktober, 4., 11., 18., 25. November und 2. Dezember.

Der Kurs kostet pro Teilnehmer 60 Euro, für SSG-Mitglieder ist er kostenlos. Unverbindliche Voranmeldungen per E-Mail sind ab sofort möglich. red