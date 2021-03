Bensheim. An Karfreitag wird in der Stadtkirche Sankt Georg um 21 Uhr ein Gottesdienst neuer und anderer Art gefeiert.

Unter der Überschrift „Begegnung mit der Anderwelt“ werden Zitate von lebensverkürzt erkrankten Kindern vorgetragen. Worte, die berühren und ermutigen, den Tod ins Leben zu holen, schreibt die Gemeinde.

Zur Mitfeier ist eine Anmeldung über das Pfarrbüro erforderlich. An Karfreitag um 15 Uhr ist in der Stadtkirche Sankt Georg eine Meditation der „Sieben Letzten Worte Jesus am Kreuz“ mit Texten aus ausgewählter Musik. red