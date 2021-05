Neue Vorsitzende beim Bridge-Club

Bensheim. Der Bridge-Club Bergstraße/Bensheim hatte pandemiebedingt seine erste Online-Mitgliederversammlung, bei der ein neuer Vorstand gewählt wurde. Zur Vorsitzenden wurde Edel Kroker gewählt. Besonderen Raum nahm die Verabschiedung der amtierenden Vorsitzenden Birgit Schocke ein, die fast 30 Jahre im Vorstand – davon 20 Jahre als Vorsitzende – tätig war und mit viel Herzblut den Verein geleitet hat.

Unermüdlich hat sie sich um neue Mitglieder bemüht und dafür VHS-Kurse gegeben und auch privaten Unterricht erteilt. Ihr ist es sicher zu verdanken, dass der Bridge-Verein inzwischen auf 85 Mitglieder angewachsen ist, die nicht nur regelmäßig zusammen Bridge spielen, sondern auch schöne Feste feiern.

Hier sorgte Birgit Schocke regelmäßig für das musikalische Rahmenprogramm und sammelte Spenden für das Frauenhaus. Edel Kroker tritt also in große Fußstapfen und ist bereit, in diesem Sinne den Verein weiterzuführen und neue Ziele, wie zum Beispiel die Einführung von Real-Bridge (online), zu realisieren. Dabei sieht man seine Mitspieler, kann sich unterhalten und freut sich über Bekannte, die man lange nicht mehr gesehen hat.

Ebenfalls will sich der neue Vorstand intensiver um die Fort- und Weiterbildung der Mitglieder bemühen. Auch der Deutsche Bridgeverband (DBV) bemüht sich in dieser schweren Zeit, neue Interessenten für Bridge zu begeistern. red

Info: Weitere Infos: www.Bridgeclub-Bergstrasse.de