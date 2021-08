Neue Traditionsfiguren vorgestellt

Auerbach. Das Geheimnis ist gelüftet: Die Traditionsfiguren der Auerbacher Kerb 2021 sind bekannt. Entsprechend dem normalerweise jährlichen Wechsel zwischen Politik und Wirtschaft tritt in diesem Jahr der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt die Funktion als Schirmherr und damit die Nachfolge von GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann an.

Eigentlich hätte der Wechsel bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen, doch letztendlich zwang Corona die Traditionsfiguren zu einer Ehrenrunde. Neuer „Kerweparre“ ist Pascal Strößinger, dem vom künftigen Mundschenk Marcel Haberer möglichst beim Füllen der Gläser zugearbeitet wird. In die Rolle der Kerwekönigin schlüpft Mara Semmler. Das Trio löst nach zwei Jahren „Kerweparrerin“ Jasmin Becker, Mundschenkin Nathalie Dürr und Kerwekönigin Melanie Kaltenbach ab.

Über 100 Besucher

Ehrungen für langjährige Mitglieder Die offizielle Begrüßung, unter anderem von Bürgermeisterin Christine Klein und Ortsvorsteher Robert Schlappner, übernahm am Sonntag der am Korb eines Autokrans von Armin Klippel einschwebende Vorsitzende des Kur- und Verkehrsvereins Reinhard Bauß. Im Anschluss stand die Ehrung von langjährigen Mitgliedern auf dem Programm. Folgende Mitglieder wurden ausgezeichnet: Adolf Patzelt (50 Jahre); Heidi Lengfelder, Elke Rechner (jeweils 40 Jahre); Klaus-Peter Becker, Werner Friedrich, Harald von Humbert, Hiltrud Karstens, Klaus Karstens, Erhard Mathiszik, Horstfried Oehler, Manfred Richter, Ursula Richter, Monika Smettan, Jasmin Sponagel und Heike Witte (jeweils 30 Jahre); Susanne Diehl, Wolfgang Göpfert (25 Jahre). Zudem gab es Preise für die Gewinner des letztjährigen Kerwerätsels in der Kerwezeitung. So konnten sich Roland Wiemer, Rene Voltz und Iris Schultheis über verschiedene Sachpreise freuen. red

Hochzufrieden äußerten sich die Macher der Kerweabteilung des Auerbacher Kur- und Verkehrsvereins über die Resonanz ihres am Samstagabend erstmals auf dem Außengelände des Kerweschuppens an der Lahnstraße durchgeführten Sommernachtsfestes. Für den Verein ein erneuter Probelauf für künftige unter Corona-Bedingungen geplante Events. Über 100 Besucher fanden sich unter dem eigens aufgebauten Zeltdach ein, für die musikalische Unterhaltung sorgte mit handgemachter Live-Musik die dreiköpfige Lampertheimer Band Rockfeld.

Als Vorlauf für die vom 8. bis 10. Oktober geplante Light-Version der Auerbacher Kerb ging am Sonntagvormittag das als „Rock’n’ Frühschoppen“ mit der Band The Galazzos titulierte Kurkonzert mit der Vorstellung der neuen Traditionsfiguren über die Bühne. Coronabedingt wichen die Veranstalter auch in diesem Jahr vom Kronepark auf das herausgeputzte Gelände des Kerweschuppens aus.

„Den Veranstaltungs-Stillstand hatten wir im vergangenen Jahr für Sanierungen oder Instandsetzungen am Vereinsgelände, wie beispielsweise zur Verlegung einer Entwässerungsrinne oder dem Abbau einer Wellblechgarage, genutzt“, äußerte am Rande des Events Abteilungsleiter Fritz Becker.

Die Veranstaltung selbst gab mit kleinen Frotzeleien schon einen kleinen Vorgeschmack auf die im Rahmen von Kirchweihen üblichen Sticheleien zwischen Nachbargemeinden. So übergab die Bensheimer Bürgermeisterin Christine Klein spontan Carsten Hoffmann als Ersatz für seinen nicht mitgeführten symbolischen Schirm einen klassischen mit dem Bensheim-Wappen versehenen Regenschutz und forderte damit natürlich die Auerbacher heraus.

Die Reaktion kam prompt. Schon nach wenigen Augenblicken wurde der Parapluie gegen einen Regenschirm mit Auerbacher Wappen ausgetauscht. Unterstützung bekamen die Auerbacher auch vom künftigen Schirmherrn Landrat Christian Engelhardt. „Vor vier Jahren war ich Schirmherr bei der Heppenheimer Fastnacht, jetzt in Auerbach. Wir nehmen Bensheim in die Zange“, so der Landrat schmunzelnd.

Wie Moderator Markus Meyer ausführte, wird die Auerbacher Kerb in diesem Jahr coronabedingt erstmals von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Oktober, gefeiert. Der traditionelle Kerwemontag soll nach Möglichkeit in Auerbacher Gaststätten – möglich ist auch ein Besuch der Traditionsfiguren – gefeiert werden. Ansonsten wurde erneut das Gelände am Kerweschuppen als Location auserkoren.

Neu ist am Freitagabend eine Jugenddisco mit DJ Basti. Traditionell weiter geht es am Samstag um 15.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, der Amtseinführung der Traditionsfiguren und dem symbolischen Hochziehen des Kerwekranzes. Am Band spielt das Sounds-Duo zu Tanz und Unterhaltung auf.

Auftakt des sonntäglichen Kerwegeschehens ist um 11 Uhr ein rein aus Traditionswagen der Kerweabteilung bestehender kleiner Festzug, der zwar über die übliche Strecke führt, allerdings am Auerbacher Bahnhof enden wird. Um 14 Uhr stehen dann „Kerweparre“ und Mundschenk mit ihrer „Kerweredd“ im Mittelpunkt. red