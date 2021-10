Neue Tagespflege in Auerbach

Auerbach. Nach langem Vorlauf vereint sich die Tagespflege des Diakonischen Werks mit dem Ambulanten Pflegedienst am neuen Standort Auerbach. Bereits 2016 fasste die gemeinnützige GmbH einen Ortswechsel ins Auge. Zwei Jahre später lagen der Beschluss der Gesellschafterversammlung und die Konzeption der neuen Einrichtung vor. Im Mai 2020 zog dann zunächst der Pflegedienst von der Fehlheimer Straße in die umgebauten Räumlichkeiten an den Berliner Ring.

Die umfassende Innenrenovierung war bereits im vergangenen Jahr beendet. Durch die Corona-bedingte Verzögerung wird die Station aber erst am heutigen Montag eröffnet. Ab sofort stehen in Auerbach 20 Plätze pro Tag für Menschen aus der näheren Umgebung zur Verfügung.

„Wir waren bis heute in Wartestellung“, so Geschäftsführer Rainer Daum. Er geht davon aus, dass sich die Nachfrage in den kommenden Wochen sukzessive vergrößern und bis Mitte November eine mindestens 50-prozentige Auslastung erreicht sein wird. Eine solche Einrichtung brauche grundsätzlich etwas Vorlauf, so Daum.

Von der Pandemie ausgebremst

Auch durch die Pandemie erwarten die Betreiber einen etwas verlangsamten Prozess. Zur offiziellen Einweihung am Freitag betonte Daum die Bedeutung einer wohnortnahen Anlaufstelle für Pflegebedürftige und deren Angehörige in Bensheim. Ein solches verzahntes Angebot könne dazu beitragen, die bisherige Lebensweise dieser Menschen weitgehend beizubehalten und den Umzug in eine stationäre Einrichtung zu vermeiden oder wenigstens hinauszuzögern.

Die mehr als 30-jährige Erfahrung des ambulanten Dienstes lehre, wie wichtig eine solche Einrichtung geworden ist. Einerseits kann sie die häusliche Pflege weiter erhalten, andererseits schafft sie Entlastung und eine neue Lebensqualität. Ein Fahrdienst holt die Gäste ab und bringt sie wieder nach Hause.

Die Interessen und Bedürfnisse des Menschen und die Förderung von deren individuellen Ressourcen sollen im Mittelpunkt stehen. Auch dementiell erkrankte Personen gehören zur Zielgruppe der Einrichtung, die nach der Verschmelzung beider Fachbereiche kurze Wege und eng vernetzte Organisationsformen ermöglicht. Dies biete große Vorteile gerade im Hinblick auf die Abstimmung der internen Abläufe und die Koordination des Betreuungspersonals.

Durch eine stabile Tagesstruktur sollen die Gäste in angenehmer Atmosphäre ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Wohlbefinden erleben, so Daum weiter. Die Lebensqualität rangiere an oberster Stelle. Erweitert wird das Angebot durch Gruppenangebote mit Bewegungsaktivitäten, einem Singkreis und einem Gedächtnistraining.

Auch vom Standort ist der Geschäftsführer überzeugt. Die Infrastruktur in der unmittelbaren Nachbarschaft habe sich in den vergangenen vier Jahren nochmals deutlich verbessert. Neben einem Ärztezentrum und einer Apotheke befinden sich auch eine Physiotherapie sowie eine Kita und ein gastronomisches Angebot in der Nähe der Diakonie, die in die Fusion rund eine Million Euro investiert hat. Jetzt präsentiert sich die teilstationäre Station hell und freundlich mit einem großzügigen Aufenthaltsbereich sowie einer Küche und separaten Ruhe- und Büroräumen.

Die Einrichtung bietet offene, kommunikative Räume und Rückzugsmöglichkeiten. An den Wänden hängen Leihgaben der Gruppe „Kunst im Fürstenlager“ unter dem Dach des Auerbacher Kur- und Verkehrsvereins.

Rainer Daum sprach von einem großen Tag für die Diakoniestation und ihren sechs evangelischen Kirchengemeinden Bensheims als Gesellschafter. Die Station war 1978 durch einen Zusammenschluss der kirchlichen Gemeindekrankenpflege entstanden. Als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung dankte Pfarrer Christoph Bergner (Michaelsgemeinde) dem Geschäftsführer und dem gesamten Team für das Engagement im Zuge der Verlagerung.

Die Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz verwies auf die „enorme Bedeutung“ von Tagespflegeeinrichtungen, in denen mehr geleistet werde, als dies bisweilen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde.

Architekt Lothar Mundt erläuterte die planerischen Herausforderungen des Umbaus, der in einem ehemaligen Schuhgeschäft eine Fläche von jetzt 475 Quadratmetern umfasst. „Ein ambitioniertes Raumprogramm“, so Mundt.

275 Quadratmeter sind für die Tagespflege vorgesehen, wobei das Angebotsspektrum fließende Übergänge umfasst. Baustart war im November 2019, im Juni 2020 sollte das Gesamtprojekt ursprünglich beendet sein, doch dann kam die Pandemie. Daher erfolgte der Umzug häppchenweise. Vormals war die Diakoniestation dort ansässig, wo im Januar das Geburtshaus eingezogen ist. Neben der Pflegedienstleiterin Mareike Behrens ist Karoline Thom für die Tagespflege zuständig. tr